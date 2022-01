Tatuaggi, da oggi si cambia: stop a inchiostri tossici. Le novità (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutistop agli inchiostri per Tatuaggi e trucco permanente che contengono sostanze cancerogene e tossiche. Come riportato dall’Ansa, entrano oggi in vigore le nuove norme europee per assicurare che i prodotti iniettati sottopelle siano più sicuri e meno rischiosi per la salute delle persone. A sparire dal mercato saranno, secondo alcune stime, circa 4 mila sostanze, tuttavia per per la maggior parte di esse sono già presenti sostituti sicuri. Godranno invece di una speciale deroga di un anno, fino al 4 gennaio 2023, i pigmenti Blue 15 e Green 7, per i quali la Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di concedere più tempo all’industria per trovare soluzioni alternative. Le nuove norme richiedono dunque che gli inchiostri colorati siano realizzati limitando l’uso di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiaglipere trucco permanente che contengono sostanze cancerogene e tossiche. Come riportato dall’Ansa, entranoin vigore le nuove norme europee per assicurare che i prodotti iniettati sottopelle siano più sicuri e meno rischiosi per la salute delle persone. A sparire dal mercato saranno, secondo alcune stime, circa 4 mila sostanze, tuttavia per per la maggior parte di esse sono già presenti sostituti sicuri. Godranno invece di una speciale deroga di un anno, fino al 4 gennaio 2023, i pigmenti Blue 15 e Green 7, per i quali la Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di concedere più tempo all’industria per trovare soluzioni alternative. Le nuove norme richiedono dunque che glicolorati siano realizzati limitando l’uso di ...

