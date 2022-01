Tarquinia, in arrivo 7 milioni per la riqualificazione delle opere cittadine (Di martedì 4 gennaio 2022) Tarquinia – Si apre così il 2022 per la città di Tarquinia, che si aggiudica 5 milioni richiesti nell’anno precedente, per le opere di riqualificazione urbana destinate alla cartiera, ex mattatoio, ex base cale e 2 milioni e mezzo per il rifacimento della Rupe sopra Fontana Nova ed il ripristino della Via Segreta. Con decreto del Ministero dell’interno infatti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, destinati ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022)– Si apre così il 2022 per la città di, che si aggiudica 5richiesti nell’anno precedente, per lediurbana destinate alla cartiera, ex mattatoio, ex base cale e 2e mezzo per il rifacimento della Rupe sopra Fontana Nova ed il ripristino della Via Segreta. Con decreto del Ministero dell’interno infatti, di concerto con il Ministero dell’economia efinanze e del Ministeroinfrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, destinati ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti ...

