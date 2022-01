Tamponi: apertura straordinaria festiva a Seriate (Di martedì 4 gennaio 2022) Per far fronte all’elevato numero di richieste è stata predisposta un’apertura straordinaria del punto Tamponi di Seriate (Corso Roma 1): DOMENICA 9 GENNAIO dalle 9.00 alle 14.00. Leggi su bergamonews (Di martedì 4 gennaio 2022) Per far fronte all’elevato numero di richieste è stata predisposta un’del puntodi(Corso Roma 1): DOMENICA 9 GENNAIO dalle 9.00 alle 14.00.

Advertising

Borderline_24 : Isteria da tampone, hub della #Asl #Bari sovraccarichi: senza prenotazione, pretendono il test… - blogsicilia : #notizie #sicilia Apertura delle scuole, '4 mila tamponi acquistati ma valutiamo la Dad' - - catenaaurea66 : RT @impaziente0: Favorevole al rinvio dell’apertura della scuola a febbraio. Un mese di scuola in meno, ovvero un mese in meno di violenze… - magister_ed : [#CoViD19 ITA] Bollettino di Guerra 03_01_2022. Giorno da: distribuzione vaccino (372°), apertura scuole (125°). Co… - discoradioIT : Domani l'apertura a Rho Fiera di dieci linee per i #tamponi. 'Continuo a invitare chi non si è ancora vaccinato a p… -