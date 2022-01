Super Green pass per il lavoro e rientro a scuola: i nodi e le misure al vaglio del Governo (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono ore di fermento a Palazzo Chigi in vista del prossimo Consiglio dei ministri, previsto per il 5 gennaio, sul cui tavolo torneranno in discussione i nodi chiave dell’attuale fase di contrasto alla pandemia da Coronavirus. In testa l’ipotesi di estensione del Super Green pass a tutti i lavoratori (del pubblico, privato e autonomo, come caldeggiato dal ministro Renato Brunetta) e la questione del rientro a scuola in sicurezza dopo le festività. Se nel primo caso l’esecutivo avrebbe mostrato segnali di apertura, guardando anche all’eventuale introduzione dell’obbligo vaccinale per altre categorie professionali, nel secondo, invece, punterebbe a tirare dritto sul calendario del ritorno trai banchi con le lezioni in presenza (il 10 gennaio). Le eventuali misure ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono ore di fermento a Palazzo Chigi in vista del prossimo Consiglio dei ministri, previsto per il 5 gennaio, sul cui tavolo torneranno in discussione ichiave dell’attuale fase di contrasto alla pandemia da Coronavirus. In testa l’ipotesi di estensione dela tutti i lavoratori (del pubblico, privato e autonomo, come caldeggiato dal ministro Renato Brunetta) e la questione delin sicurezza dopo le festività. Se nel primo caso l’esecutivo avrebbe mostrato segnali di apertura, guardando anche all’eventuale introduzione dell’obbligo vaccinale per altre categorie professionali, nel secondo, invece, punterebbe a tirare dritto sul calendario del ritorno trai banchi con le lezioni in presenza (il 10 gennaio). Le eventuali...

