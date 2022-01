Super green pass | ok dalle imprese ma i sindacati frenano Parola al Governo

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - Agenzia_Ansa : 'L'estensione del super green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vac… - mapiele : RT @Lorenzo62752880: Il prof. Davide Tutino in sciopero della fame contro super green pass: 'Siamo 50 milioni di cittadini sospesi perchè… - brusa_umberto : RT @borghi_claudio: @RomanatoM La risposta è sempre la stessa. Ho votato contro il green pass, voterò contro il super green pass (alla cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Super green

... lo ha anticipato il ministro della Salute, Olivier Veran, a margine dei lavori all'Assemblea Nazionale per l'approvazione del pass vaccinale, equivalente delpass italiano. 'Oggi Sante' ...Leggi anche Gettava via i vaccini e rilasciavapass falsi, arrestato medico no vax Nuove regole per il ritorno a scuola e per lavorare, le scelte sul tavolo del Governopass per ...Il pass rafforzato (solo per vaccinati e guariti e non per chi si sottopone a tampone) per i lavoratori convince la maggior parte delle associazioni imprenditoriali, ma non tutti i sindacati, che chie ...Sono state 7.440 le persone controllate dal 30 dicembre al 3 gennaio. Su queste 43 sono state sanzionate (Green Pass), altre 522 multate per mancato rispetto della normativa anti Covid.