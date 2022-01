Super green pass o obbligo vaccinale: cosa può accadere domani (Di martedì 4 gennaio 2022) Draghi incontra Brunetta in vista del Consiglio dei ministri di domani. Si valutano obbligo vaccinale o Super green pass per il lavoro Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Draghi incontra Brunetta in vista del Consiglio dei ministri di. Si valutanoper il lavoro

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - Agenzia_Ansa : 'L'estensione del super green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vac… - Pantoufle23 : @tabixx82 Ma loro non sono tenuti a registrarlo o altro! Devono solo scannerizzare il qr code, è irrilevante la sua… - Le_Paginedi : RT @ItalianPolitics: Se Arcuri e Conte avessero fatto metà della metà delle cose e confusioni tra decreti-legge e circolari, 'Super Green p… -