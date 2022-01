Super Green pass lavoro: per chi potrebbe scattare prima l’obbligo? (Di martedì 4 gennaio 2022) Super Green pass lavoro: verso l’estensione dell’obbligo di munirsi del certificato anche all’ultimo ambito per cui bastava un tampone negativo. Nonostante la volontà di chiudere prima del 10 gennaio, quando scatteranno le regole del Decreto Covid licenziato a fine dicembre, restano ancora diversi nodi da sciogliere al Governo Draghi. Super Green pass lavoro: ancora molti nodi da sciogliere Super Green pass lavoro: con l’ultimo Decreto Covid di fine dicembre 2021, l’obbligo di munirsi del certificato è stato esteso praticamente a tutti i luoghi, gli eventi e le attività sociali. Le nuove regole entreranno in ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 4 gennaio 2022): verso l’estensione deldi munirsi del certificato anche all’ultimo ambito per cui bastava un tampone negativo. Nonostante la volontà di chiuderedel 10 gennaio, quando scatteranno le regole del Decreto Covid licenziato a fine dicembre, restano ancora diversi nodi da sciogliere al Governo Draghi.: ancora molti nodi da sciogliere: con l’ultimo Decreto Covid di fine dicembre 2021,di munirsi del certificato è stato esteso praticamente a tutti i luoghi, gli eventi e le attività sociali. Le nuove regole entreranno in ...

