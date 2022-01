Super green pass, Forza Italia: “Estenderlo a tutti i lavoratori” (Di martedì 4 gennaio 2022) Forza Italia chiede di estendere il Super green pass a tutti i lavoratori. “Il record di contagi dovuti alla variante Omicron registrato in molti Paesi europei mette nuovamente a rischio la salute dei cittadini più fragili e non vaccinati e la ripresa delle attività economiche” si legge in una nota di Forza Italia al termine di una riunione convocata dal coordinatore nazionale e alla quale hanno partecipato i capigruppo, i ministri, i sottosegretari azzurri, i presidenti di Regione e i dirigenti nazionali. “Forza Italia chiede che venga esteso il 2G, il cosiddetto Super green pass, a tutti i lavoratori pubblici, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022)chiede di estendere il. “Il record di contagi dovuti alla variante Omicron registrato in molti Paesi europei mette nuovamente a rischio la salute dei cittadini più fragili e non vaccinati e la ripresa delle attività economiche” si legge in una nota dial termine di una riunione convocata dal coordinatore nazionale e alla quale hanno partecipato i capigruppo, i ministri, i sottosegretari azzurri, i presidenti di Regione e i dirigenti nazionali. “chiede che venga esteso il 2G, il cosiddetto, apubblici, ...

