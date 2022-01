Stravolta la fotocamera degli iPhone 15 Pro con lente a periscopio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022) Mancano quasi due anni all’arrivo sul mercato del tanto discusso15 Pro, probabilmente sul mercato solo a settembre 2023, ma da un po’ di tempo a questa parte si parla già della sua possibile scheda tecnica. Qualche indiscrezione, in verità, era venuta a galla già a fine 2021, come avrete notato attraverso il nostro articolo, ma oggi possiamo andare oltre in modo da concentrarci sulladel dispositivo. Stando almeno a quanto venuto a galla oggi 4 gennaio anche per il pubblico italiano. Indicazioni sull’15 Pro e sullaconCosa dobbiamo aspettarci da Apple a lungo termine? A detta dell’analista Jeff Pu, almeno un modello appartenente alla serie15 ed in programma nel 2023 sarà dotato di un sistema di ...