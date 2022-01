Storie italiane, Leopoldo Mastelloni parla? Occhio a Enrico Silvestrin: uno "scivolone" in diretta (Di martedì 4 gennaio 2022) Scontro tra Leopoldo Mastelloni ed Enrico Silvestrin a Storie italiane, il programma del daytime di Rai1 che anche oggi si è schierato dalla parte dei più deboli. Andiamo per gradi. E' stata molto apprezzata dal web la reazione (educata e pacata) di Eleonora Daniele nei confronti di alcune parole sconclusionate di Enrico Silvestrin - secondo il quale una persona di spettacolo non potrebbe abbassarsi a fare lavori (secondo lui) diversi, che definisce addirittura minori. Il motivo? Secondo l'attore un famoso non può potrebbe fare altro. Tra gli ospiti in studio su Rai 1 ci sono Maurizio Ferrini e Leopoldo Mastelloni, che hanno reagito male alle dichiarazioni di Silvestrin: il suo sembrerebbe uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Scontro traed, il programma del daytime di Rai1 che anche oggi si è schierato dalla parte dei più deboli. Andiamo per gradi. E' stata molto apprezzata dal web la reazione (educata e pacata) di Eleonora Daniele nei confronti di alcune parole sconclusionate di- secondo il quale una persona di spettacolo non potrebbe abbassarsi a fare lavori (secondo lui) diversi, che definisce addirittura minori. Il motivo? Secondo l'attore un famoso non può potrebbe fare altro. Tra gli ospiti in studio su Rai 1 ci sono Maurizio Ferrini e, che hanno reagito male alle dichiarazioni di: il suo sembrerebbe uno ...

Advertising

E_Silvestrin : @FCarietto @storie_italiane @eleonoradaniele Tuo papà non esiste. Fake ?? - MZazzarocchi : @storie_italiane @eleonoradaniele Ma chi è Silvestrin? Se @eleonoradaniele non lo fermava, avrebbe imperterrito co… - FCarietto : @storie_italiane @eleonoradaniele Brava @eleonoradaniele mi ha tolto le parole di bocca. Ma come si permette… - _Kiara________ : @storie_italiane @eleonoradaniele Un sopralluogo nel laboratorio del marito muniti,magari, di una boccetta di Luminol? No? - BonnieandLana : @Loy04613320 @storie_italiane @eleonoradaniele Però hai notato che lui subito ha cambiato atteggiamento? Perché ????? -