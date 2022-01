Stipendi, il Governo è arrivato all’aumento a tre cifre: con la manovra 15 euro in più da aggiungere agli 87 euro medi già previsti (Di martedì 4 gennaio 2022) Manca ancora l'atto di indirizzo relativo al nuovo contratto scuola. Ma sappiamo già che non porterà gli aumenti Stipendiali sperati. La legge di bilancio ha "ingrossato" di soli 15 euro il fondo destinato ai contratti, sommandosi dunque agli 85-87 euro medi lordi già previsti. Per il Governo è una promessa mantenuta. Ma per i sindacati è una delusione annunciata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Manca ancora l'atto di indirizzo relativo al nuovo contratto scuola. Ma sappiamo già che non porterà gli aumentiali sperati. La legge di bilancio ha "ingrossato" di soli 15il fondo destinato ai contratti, sommandosi dunque85-87lordi già. Per ilè una promessa mantenuta. Ma per i sindacati è una delusione annunciata. L'articolo .

