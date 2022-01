Stellantis | Fim | in 2021 per crisi chip produzione Italia -6 | 1% a 673 mila unità**

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. – (Adnkronos) – Neli fermi per la carenza di semiconduttori hanno portato negli stabilimentini di Stellantis a una perdita produttiva che ha peggiorato persino i dati del 2020, con un calo del 6,1% a 673.574 unità (erano 717.636 l’anno precedente) mentre è addirittura – 17,7% sul 2019. Lo comunica la Fim Cisl nel report annuale, sottolineando come “per la prima volta dopo 4 anni si va sotto quota 700”. Se poi si guarda alle autovetture il calo è anche maggiore: le 408.526 unità prodotte nel nostro paese nelrappresentano infatti un calo dell’11,3% sul 2020 mentre i commerciali crescono leggermente del 3,1%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SassiLive : IL 4 GENNAIO PRESENTAZIONE REPORT FIM CISL SU PRODUZIONE STELLANTIS 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : **Stellantis Fim

La Sicilia

In precedenza avevano fermato gli impianti Agc eche da subito aveva puntato il dito ... LaCisl in queste ore si è dichiarata al fianco delle associazioni di produttori, contro il caro ...E poi sempre il leader della- Cisl evidenzia che, dopo aver messo in sicurezza lo stabilimento di Melfi e altre realtà italiane del gruppo, nel 2022 bisognerà dare un piano ...“I veicoli costituiscono parte integrante della vita digitale delle persone e il futuro della mobilità è alimentato dalla tecnologia”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “L’elettrificazi ...Fim Cisl Nazionale convoca conferenza stampa per illustrare il report al quarto trimestre 2021 sulla produzione Stellantis ...