“Squallido, una cosa grave”. Caos al GF Vip: in casa scoppia l’ennesima e feroce lite (Di martedì 4 gennaio 2022) Al GF Vip 6 sale la tensione tra Miriana Trevisan e Giacomo Urtis. Tutto è iniziato dopo una clip mandata in onda durante la puntata di lunedì 3 gennaio. Nel video, risalente ad un fuori onda della puntata precedente, il chirurgo rivelava a Soleil un presunto gossip sul conto di Miriana, raccontando che si sarebbe fatta comprare scarpe costosissime da un uomo. “Si è fatta comprare da un mio amico scarpe da 20, 30mila euro”, ha detto Giacomo Urtis spiega cercando di camuffare le sue parole perché gli altri non sentano. Soleil Sorge sembra appoggiare il suo discorso, come a dire che da Miriana Trevisan un atteggiamento del genere se lo sarebbe tranquillamente aspettata. “Gli uomini ci cascano, ci credono”, ha incalzato l’influencer. “Sì sì, li intorpidisce poi li fa fuori uno dietro l’altro”, ha proseguito il chirurgo dei vip. Miriana non sa cosa dire, resta di sasso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Al GF Vip 6 sale la tensione tra Miriana Trevisan e Giacomo Urtis. Tutto è iniziato dopo una clip mandata in onda durante la puntata di lunedì 3 gennaio. Nel video, risalente ad un fuori onda della puntata precedente, il chirurgo rivelava a Soleil un presunto gossip sul conto di Miriana, raccontando che si sarebbe fatta comprare scarpe costosissime da un uomo. “Si è fatta comprare da un mio amico scarpe da 20, 30mila euro”, ha detto Giacomo Urtis spiega cercando di camuffare le sue parole perché gli altri non sentano. Soleil Sorge sembra appoggiare il suo discorso, come a dire che da Miriana Trevisan un atteggiamento del genere se lo sarebbe tranquillamente aspettata. “Gli uomini ci cascano, ci credono”, ha incalzato l’influencer. “Sì sì, li intorpidisce poi li fa fuori uno dietro l’altro”, ha proseguito il chirurgo dei vip. Miriana non sadire, resta di sasso ...

GFVip, il confronto tra Miriana Trevisan e Giacomo Urtis: "Quello che hai detto è squallido" Miriana e Giacomo tornano a confrontarsi sul presunto gossip rivelato dal chirurgo, che conferma la sua versione dei fatti ...

