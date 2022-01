Speed skating, i convocati azzurri in vista dei Campionati Europei di Heerenveen (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto ad Heerenveen, in Olanda, per i Campionati Europei 2022 di pista lunga che si disputeranno dal 7 al 9 gennaio. Sul ghiaccio della Thialf, nella tre-giorni olandese, vedremo al via anche l’Italia guidata dal direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto, dall’allenatore sprint Matteo Anesi e da quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris. Ad un mese esatto dai Giochi Olimpici, la nostra Nazionale si rimbocca le maniche con la chiara intenzione di ben figurare e migliorare la condizione in vista della trasferta cinese. I 10 azzurri convocati: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto ad, in Olanda, per i2022 di pista lunga che si disputeranno dal 7 al 9 gennaio. Sul ghiaccio della Thialf, nella tre-giorni olandese, vedremo al via anche l’Italia guidata dal direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto, dall’allenatore sprint Matteo Anesi e da quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris. Ad un mese esatto dai Giochi Olimpici, la nostra Nazionale si rimbocca le maniche con la chiara intenzione di ben figurare e migliorare la condizione indella trasferta cinese. I 10: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme ...

Advertising

OA_Sport : Speed skating, i convocati azzurri in vista dei Campionati Europei di Heerenveen - fenomenogabry : Il grande Sven Kramer a rischio per la qualificazione olimpica nello speed skating - DavideSarti : RT @neveitalia: Il grande Sven Kramer a rischio per la qualificazione olimpica nello speed skating #speedskating #27Dicembre - neveitaliasport : RT @neveitalia: Il grande Sven Kramer a rischio per la qualificazione olimpica nello speed skating #speedskating #27Dicembre - neveitalia : Il grande Sven Kramer a rischio per la qualificazione olimpica nello speed skating #speedskating #27Dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Speed skating Impegno e sincerità: la Cina è pronta a inaugurare i Giochi Olimpici invernali ... le Olimpiadi invernali di Pechino meritano un voto molto alto ." Il 17 dicembre 2021, 39 giorni prima dell'inaugurazione delle olimpiadi invernali 2022 di Pechino, il National Speed Skating Oval, ...

Olimpiadi invernali 2022: Goggia, Dorotea Wierer e... l'Italia sogna in grande ... Lukas Hofer e Lisa Vittozzi ? Senza dimenticare Dominik Fischnaller nello slittino, lo speed skating (con Francesca Lollobrigida, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto ). E molti altri azzurri e ...

Speed skating, Europei 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo OA Sport Speed skating, i convocati azzurri per i Campionati Europei di Heerenven Tutto pronto ad Heerenveen, in Olanda, per i Campionati Europei 2022 di pista lunga che si disputeranno dal 7 al 9 gennaio. Sul ghiaccio della Thialf, nella tre-giorni olandese, vedremo al via anche l ...

Xi inspects Beijing 2022 preparations Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, inspected the preparations for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games in Beijing on Tuesday. Xi visited the ...

... le Olimpiadi invernali di Pechino meritano un voto molto alto ." Il 17 dicembre 2021, 39 giorni prima dell'inaugurazione delle olimpiadi invernali 2022 di Pechino, il NationalOval, ...... Lukas Hofer e Lisa Vittozzi ? Senza dimenticare Dominik Fischnaller nello slittino, lo(con Francesca Lollobrigida, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto ). E molti altri azzurri e ...Tutto pronto ad Heerenveen, in Olanda, per i Campionati Europei 2022 di pista lunga che si disputeranno dal 7 al 9 gennaio. Sul ghiaccio della Thialf, nella tre-giorni olandese, vedremo al via anche l ...Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, inspected the preparations for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games in Beijing on Tuesday. Xi visited the ...