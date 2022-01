Sorrentino Movimento Dsga | “Per ATA e Direttori non si è trovato un solo euro È il tempo di fermarsi” Lettera al Ministro Bianchi e Sindacati

(Di martedì 4 gennaio 2022) La Legge di Bilancio approvata dal Parlamento, ma di fatto imposta dal Governo con voto di fiducia, è stata ancora l’occasione per dimenticarsi del lavoro quotidiano deiSGA e delle segreterie scolastiche. “Per tale ragione in vista dell’incontro odierno tra ile le Organizzazioni Sindacali – dichiara AlbericodelNazionaleSGA - abbiamo scritto un documento nel quale ribadiamo la necessità di aprire un tavolo di confronto urgente con le nostre proposte per un compiuto riconoscimento del ruolo del Direttore SGA e del personale ATA. Nell’ultimo anno ilnon ha maiilper incontrare la nostra categoria eppure ci siamo riuniti sotto al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sorrentino Movimento

ilmattino.it

... il leader di Italia Viva Matteo Renzi , il presidente del5 Stelle Giuseppe Conte , il ... la senatrice a vita Liliana Segre , la scrittrice Edith Bruck e il regista Paolo. ...In coda c'è, ma non per demerito, l'ultimo di Paolo: " È stata la mano di Dio ", sorta ... il video è composto da geometrie in, che seguono il ritmo della musica e delle scene). Un ...Quali sono gli uomini e le donne che hanno segnato il 2021? Affaritaliani.it lo ha chiesto ai suoi lettori. Ecco i risultati dopo il sondaggio a eliminazione ...L'escalation di contagi covid - 19 anche nel nostro Comune, dove sembra che abbiamo oltre 100 positività, è assolutamente preoccupante e richiede un'iniziativa forte da parte del Sindaco, a cominciare ...