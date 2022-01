Soleil e Katia contro Manuel e Lulù: “Lui è cambiato”, scommesse su quanto dureranno fuori dal GF Vip (Di martedì 4 gennaio 2022) Lulù Selassié continua ad essere al centro dei provvedimenti da parte di Alfonso Signorini, ma intanto Katia Ricciarelli, questa volta in compagnia di Soleil Sorge, continuano a riservare parole infelici nei confronti di Manuel Bortuzzo e della giovane principessa etiope. Soleil e Katia contro Manuel e Lulù: commenti e scommesse dopo la puntata Dopo la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 gennaio 2022)Selassié continua ad essere al centro dei provvedimenti da parte di Alfonso Signorini, ma intantoRicciarelli, questa volta in compagnia diSorge, continuano a riservare parole infelici nei confronti diBortuzzo e della giovane principessa etiope.: commenti edopo la puntata Dopo la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : E durante la pubblicità è scontro generale tra donne. Lulù, Soleil, Manila, Katia, Miriana... si preannunciano nomi… - Antonel83128985 : Ero team Soleil, lo ammetto, ma adesso è diventata proprio cattiva pure lei. Ed è vero chi va con lo zoppo impara a… - iltedellesciure : RT @Sterny2222: Nominations: Lulù: Soleil Jessica: Soleil Sophie: Soleil Miriana: Soleil Soleil: Gianmaria Manila: Jessica Katia: Nath… - anna_ursula : Ma io spero che le fans di Soleil abbiamo un loro cervello per capire che ciò che dice Katia da settembre non è giustificabile #gfvip - Anna00688097 : non capisco come vi faccia piacere che barù abbia tenuto nascosto (forse) di aver messo Jess nei preferiti. Ormai è… -