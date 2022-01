Slalom maschile Zagabria, Vinatzer: “Spero di essere lì a giocarmela” (Di martedì 4 gennaio 2022) Alex Vinatzer ha parlato alla vigilia dello Slalom maschile di Coppa del mondo in programma mercoledì 5 gennaio a Zagabria. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo riusciti ad allenarci a Ravascletto, in Friuli, sul sale grazie alla disponibilità delle piste. Vedendo la gara in Tv penso che le condizioni potranno essere molto simili, quindi abbiamo fatto tutto il meglio per prepararla. Arriviamo da qualche giorno di riposo, condizione fondamentale per affrontare uno Slalom così lungo. Le sensazioni sono buone, io mi sento ancora bene portando le buone sensazioni dei primi due Slalom. E’ sempre bello tornare a Zagabria, l’ultima volta che ho fatto podio la pista era in ottime condizioni con un fondo ben ghiacciato, ma bisogna adattarsi e credo di aver ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Alexha parlato alla vigilia dellodi Coppa del mondo in programma mercoledì 5 gennaio a. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo riusciti ad allenarci a Ravascletto, in Friuli, sul sale grazie alla disponibilità delle piste. Vedendo la gara in Tv penso che le condizioni potrannomolto simili, quindi abbiamo fatto tutto il meglio per prepararla. Arriviamo da qualche giorno di riposo, condizione fondamentale per affrontare unocosì lungo. Le sensazioni sono buone, io mi sento ancora bene portando le buone sensazioni dei primi due. E’ sempre bello tornare a, l’ultima volta che ho fatto podio la pista era in ottime condizioni con un fondo ben ghiacciato, ma bisogna adattarsi e credo di aver ...

Advertising

sportface2016 : #Scialpino | Slalom maschile #Zagabria, Alex #Vinatzer alla vigilia: 'Spero di essere lì a giocarmela' - infoitsport : Sci alpino, SLALOM maschile Zagabria 2022 DOMANI in tv: programma, orari e diretta streaming - infoitsport : Sci alpino, SLALOM maschile Zagabria 2022 IN TV: PROGRAMMA, orari e diretta streaming - zazoomblog : Sci alpino slalom maschile Zagabria 2022 in tv: programma orari e diretta streaming - #alpino #slalom #maschile… - sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, #Zagabria 2022: i convocati dell'#Italia per lo slalom maschile e quello femminile -