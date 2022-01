Situazione Covid: mezza Italia è in zona gialla (Di martedì 4 gennaio 2022) In 24 ore 61.046 casi e 133 morti. Il tasso di positività è arrivato al 22%, rispetto al 13% di sabato. Dieci le regioni in giallo. La Liguria verso l’arancione. Situazione Covid in Italia. Mercoledì saranno discussi i provvedimenti in Cdm. Uno scenario che sembra ripetersi. Nelle ultime ore il tasso di positività è sensibilmente aumentato. I ricoveri crescono in otto regioni e la Liguria rischia di diventare arancione. Da oggi sono gialle: Lombardia, Piemonte, Lazio, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Gli ultimi decreti hanno annullato le vecchie differenze fra zona bianca e zona gialla. In entrambe la mascherina è obbligatoria all’aperto, ma non ci sono limitazioni agli spostamenti e tutte le attività ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) In 24 ore 61.046 casi e 133 morti. Il tasso di positività è arrivato al 22%, rispetto al 13% di sabato. Dieci le regioni in giallo. La Liguria verso l’arancione.in. Mercoledì saranno discussi i provvedimenti in Cdm. Uno scenario che sembra ripetersi. Nelle ultime ore il tasso di positività è sensibilmente aumentato. I ricoveri crescono in otto regioni e la Liguria rischia di diventare arancione. Da oggi sono gialle: Lombardia, Piemonte, Lazio, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Gli ultimi decreti hanno annullato le vecchie differenze frabianca e. In entrambe la mascherina è obbligatoria all’aperto, ma non ci sono limitazioni agli spostamenti e tutte le attività ...

Ultime Notizie dalla rete : Situazione Covid Covid, la burocrazia è peggio della malattia Oggi la situazione è più o meno la stessa di quella di un'influenza stagionale. Vi immaginate se ogni anno, per l'influenza, fosse stato chiesto un tampone e l'isolamento dei congiunti? L'Italia ...

Serie A nella morsa del Covid: dal rinvio scongiurato al 'pericolo' ASL ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Giorno dopo giorno peggiora la situazione legata all'emergenza Covid in Serie A: senza rinvii d'ufficio, tornano in scena le ASL Serie A nella morsa del Covid, ancora una volta. La speranza comune di vivere un'intera stagione senza ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 gennaio: 68.052 nuovi casi, i morti sono 140 Sky Tg24 Supercoppa, come nulla fosse Il 12 gennaio Inter-Juventus La Lega di A boccia la richiesta dei club, confermati data e svolgimento a Milano Intanto i contagiati aumentano, sul turno di giovedì pesa la situazione generale ROMA Niente rinvio per Covid ...

All’ospedale di Biella il 70% dei ricoverati non è vaccinato analizza l’attuale situazione legata alla pandemia e smentisce la fake news secondo la quale gli ospedali avrebbero vantaggi economici nel ricoverare i pazienti positivi al virus “I dati legati ...

