SISSI | PROSEGUE SU CANALE 5 LA SERIE SULL’IMPERATRICE D’AUSTRIA DOPO IL FLOP IN PATRIA

Secondo appuntamento su CANALE 5 con SISSI, la nuova SERIE dedicata alla più famosa e popolare imperatrice D'AUSTRIA. Terminata in sordina la messa in onda in Germania e Austria, tra ascolti al crollo e polemiche di storici e fan, in Italia ha scatenato l'ironia dei social per una SERIE poco storica ma ricca di trash forse involontario e situazioni sopra le righe. L'ultima trasposizione sullo schermo di Sisi – la "s" è una sola in lingua tedesca, la doppia "s" è arrivata con la distribuzione internazionale dei film con Romy Schneider – è incentrata sulla figura dell'Imperatrice Elisabetta, interpretata dall'emergente attrice Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann nel ruolo dell'Imperatore Franz Joseph.

