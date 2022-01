Sissi | le anticipazioni della seconda puntata

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo il matrimonio, percominciano le vere difficoltà: Franz si allontana e la tradisce e l’impatto dicon il cerimoniale è un disastro. Altro che vita da favola, per lei le cose si fanno sempre più complicate. Dopo il successo di ascolti dell'esordio, torna, la serie evento di Canale 5 dedicata alla vita Imperatrice d’Austria, divenuta un'icona di bellezza e di anticonformismo anche grazie al celebre film con Romy Schneider. Ecco cos'accadrà nella, in onda martedì 4 gennaio., lePer(Dominique Devenport) iniziano le prime difficoltà nella vita di coppia. La prima notte di nozze va in bianco: Franz (Jannik Schümann) ...

Torna Questa Sera, alle 21.20 su Canale 5, la serie tv Sissi, che racconta la vita di Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la Principessa Sissi, diventata poi Imperatrice d'Austria.