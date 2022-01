Sissi | la seconda puntata della fiction in onda su Canale5 martedì 4 gennaio 2022 Anticipazioni

Advertising

serietvefilm : #Sissi, la nuova serie incentrata sulla figura della duchessa di Baviera, vi aspetta con la seconda puntata stasera… - TwitGinger : Stasera torna #Sissi, ecco le anticipazioni! - chiffonmagazin1 : Sissi: la trama della seconda puntata della serie evento di Canale 5 con Dominique Devenport… - arcobalenietnei : RT @tuttotv_info: #Sissi, la TRAMA della puntata di stasera | #Canale5 > - _sck_ami : RT @nonsonomeli: vi ricordo che oggi trasmetteranno la seconda puntata di #Sissi -

Ultime Notizie dalla rete : Sissi seconda

Serie tvsu Canale 5: oggi, 4 gennaio 2022, va in onda lapuntata Il debutto italiano di, avvenuto lo scorso martedì 28 dicembre, ha appassionato 3.383.000 spettatori pari al 16.7% di share (nel dettaglio, la serie partita al 15% ha chiuso la ...Credits photo: @Mediaset Lapuntata disu Canale 5 entra nel vivo del matrimonio tra l'Imperatrice e il suo amato Franz: andrà tutto come previsto? Al debutto sulla rete Mediaset, la serie evento ha conquistato ...A febbraio esce in libreria per Sperling & Kupfer Sissi, il romanzo da cui è tratta la serie tv in onda in prima visione su Canale 5. La serie è prodotta da Storyhouse Pictures per la tv tedesca RTL i ...La fiction che ha diviso il pubblico per l'audacia del racconto affronta la prima notte di nozze C ontinua l’avventura di Sissi, l’eroina dalle lunghe chiome e labbra color fragola torna questa sera i ...