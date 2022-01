Sissi, Canale 5: Jannik Schümann, il principe Franz, è gay! Ecco chi è il suo fidanzato (FOTO) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Jannik Schümann, l’attore che interpreta il principe Franz in Sissi, è gay e ha uno splendido fidanzato al suo fianco! Che coppia meravigliosa! Sissi, la nuova serie in onda dallo scorso 28 dicembre su Canale 5, racconta in sei episodi la tormentata storia della sfortunata principessa, poi imperatrice d’Austria. Senza, però, riuscire a conquistare la… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 gennaio 2022), l’attore che interpreta ilin, è gay e ha uno splendidoal suo fianco! Che coppia meravigliosa!, la nuova serie in onda dallo scorso 28 dicembre su5, racconta in sei episodi la tormentata storia della sfortunatassa, poi imperatrice d’Austria. Senza, però, riuscire a conquistare la… L'articolo proviene da City Roma News.

