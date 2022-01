Sicurezza dei territori. Montemesola tra i beneficiari del finanziamento (Di martedì 4 gennaio 2022) Il comune di Montemesola è tra i beneficiari dei finanziamenti stanziati negli ambiti della messa in Sicurezza dei territori. Al piccolo comune della provincia jonica sono stati destinati 300.000 euro che saranno impiegati per il ripristino del manto stradale e del sottopasso. In totale sono stati stanziati circa 38 milioni di euro per finanziare 105 interventi di messa in Sicurezza di aree a rischio idrogeologico, edifici e viabilità. Il pacchetto di finanziamenti approvato dalla Giunta regionale assegna risorse: ai Comuni pugliesi che hanno partecipato agli avvisi pubblici “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali” e “Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse” ai 5 interventi individuati dopo la riunione ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 4 gennaio 2022) Il comune diè tra idei finanziamenti stanziati negli ambiti della messa indei. Al piccolo comune della provincia jonica sono stati destinati 300.000 euro che saranno impiegati per il ripristino del manto stradale e del sottopasso. In totale sono stati stanziati circa 38 milioni di euro per finanziare 105 interventi di messa indi aree a rischio idrogeologico, edifici e viabilità. Il pacchetto di finanziamenti approvato dalla Giunta regionale assegna risorse: ai Comuni pugliesi che hanno partecipato agli avvisi pubblici “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali” e “Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse” ai 5 interventi individuati dopo la riunione ...

