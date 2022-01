Si chiude domani a piazza Roma il tour solidale per le famiglie meno abbienti della Città (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodomani, mercoledì 5 gennaio, in piazza Roma chiusura del tour solidale per le famiglie meno abbienti della nostra Città, avviato in occasione delle feste natalizie dal Forum dei Giovani di Benevento, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile. Il consigliere comunale Italo Barbieri, attivo sostenitore dell’iniziativa, dichiara: “Lodevole progetto nato per sostenere le persone più bisognose della popolazione, soprattutto in questi giorni di festa e di emergenza sanitaria. domani, dalle ore 11.00, sarò presente anch’io allo stand, allestito in piazza Roma dalla Protezione Civile, per aiutare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, mercoledì 5 gennaio, inchiusura delper lenostra, avviato in occasione delle feste natalizie dal Forum dei Giovani di Benevento, in collaborazione con i volontariProtezione Civile. Il consigliere comunale Italo Barbieri, attivo sostenitore dell’iniziativa, dichiara: “Lodevole progetto nato per sostenere le persone più bisognosepopolazione, soprattutto in questi giorni di festa e di emergenza sanitaria., dalle ore 11.00, sarò presente anch’io allo stand, allestito indalla Protezione Civile, per aiutare ...

