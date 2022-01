Serie A, possibile rinvio di almeno tre partite: gli scenari (Di martedì 4 gennaio 2022) L’incubo del Covid piomba nuovamente sulla Serie A: possibile il rinvio di almeno tre partire. I possibili scenari per la prima giornata di ritorno. Serie A, allo studio la riforma (Getty Images)L’aumento dei contagi preoccupa l’Italia intera ed il mondo del calcio non è escluso. Il numero di positivi nel massimo campionato del nostro Paese cresce giorno dopo giorno. Il ritorno dei calciatori presso i club dopo la breve pausa natalizia ha comportato una bruttissima sorpresa per tutti. L’unica squadra che al momento sembra averla scampata è la Lazio che non ha ancora registrato contagiati nella propria rosa. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il Napoli, ad esempio, nella sola giornata odierna ha dovuto fare i conti con la positività di Mario Rui, ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 gennaio 2022) L’incubo del Covid piomba nuovamente sullaA:ilditre partire. I possibiliper la prima giornata di ritorno.A, allo studio la riforma (Getty Images)L’aumento dei contagi preoccupa l’Italia intera ed il mondo del calcio non è escluso. Il numero di positivi nel massimo campionato del nostro Paese cresce giorno dopo giorno. Il ritorno dei calciatori presso i club dopo la breve pausa natalizia ha comportato una bruttissima sorpresa per tutti. L’unica squadra che al momento sembra averla scampata è la Lazio che non ha ancora registrato contagiati nella propria rosa. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Il Napoli, ad esempio, nella sola giornata odierna ha dovuto fare i conti con la positività di Mario Rui, ...

Advertising

MMassy86 : @NonEvoluto Il problema non è sapere chi è, l'importante è che stia bene possa tornare prima possibile, ci sono più… - rvbir0bjk : levatemi otsukare dalla testa vi prego non smetto di cantarla da ore la cantavo anche mentre guardavo le serie com'è possibile - MMassy86 : @SimoneCristao Il problema non è sapere chi è, l'importante è che stia bene possa tornare prima possibile, ci sono… - MMassy86 : @86_longo Il problema non è sapere chi è, l'importante è che stia bene possa tornare prima possibile, ci sono più d… - MMassy86 : @AntoVitiello Il problema non è sapere chi è, l'importante è che stia bene possa tornare prima possibile, comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie possibile Salute, esperti: 'Donne in gravidanza a Natale facciano il pieno di vitamina B12' ... come per esempio la serie di allenamenti FIT MOM, ideata da Virgin Active, che è possibile seguire sulla nuova piattaforma virginactiverevolution.com. La Serie accompagna le mamme in attesa fino al ...

Totocalcio, debutta la nuova schedina: come si gioca e come si vince Dal 4 gennaio, in vista della seconda giornata di ritorno della Serie A in programma il 9 gennaio, è possibile scommettere attraverso nuove formule , capaci di abbinare tradizione e innovazione. Con ...

Coutinho svenduto dal Barcellona: possibile futuro in Serie A? Calcio News 24 Totocalcio, il nuovo gioco: più formule possibili per vari jackpot Le giocate apriranno il 4 gennaio a partire dalle ore 7 per chiudere alle ore 12.15 del 9 gennaio. Leggi anche > La nuova modalità di gioco sarà disponibile a partire dalla seconda giornata di ritorno ...

Quali partite di Serie A rischiano di essere rinviate il 6 gennaio Anche in Serie A i contagi stanno tornando a salire, e al momento si teme che alcune partite del prossimo turno possano essere rinviate.

... come per esempio ladi allenamenti FIT MOM, ideata da Virgin Active, che èseguire sulla nuova piattaforma virginactiverevolution.com. Laaccompagna le mamme in attesa fino al ...Dal 4 gennaio, in vista della seconda giornata di ritorno dellaA in programma il 9 gennaio, èscommettere attraverso nuove formule , capaci di abbinare tradizione e innovazione. Con ...Le giocate apriranno il 4 gennaio a partire dalle ore 7 per chiudere alle ore 12.15 del 9 gennaio. Leggi anche > La nuova modalità di gioco sarà disponibile a partire dalla seconda giornata di ritorno ...Anche in Serie A i contagi stanno tornando a salire, e al momento si teme che alcune partite del prossimo turno possano essere rinviate.