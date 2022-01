Serie A, le Asl potranno fermare le squadre solo in caso di focolaio, rischia solo la Salernitana (Di martedì 4 gennaio 2022) La Lega Serie A non ha alcuna intenzione di rinviare giornate o partite: il calendario è troppo fitto e una sola eccezione provocherebbe l’esplodere delle richieste. La stagione sarebbe a rischio paralisi. Le Asl interverranno solo nel caso di focolai negli spogliatoi. Ipotesi che al momento esiste solo per la Salernitana. Lo scrive Repubblica. “In questo senso, la mano maggiore l’ha data la sosta per le vacanze, non fosse altro perché molti giocatori sono rimasti contagiati — spesso da un familiare — quando non erano a contatto con i compagni di squadra. Proprio quei giorni lontano dal gruppo sono quelli che hanno impedito la creazione di focolai, come invece si sono verificati in Inghilterra o in Spagna, col Barcellona sceso in campo senza 8 calciatori a causa del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) La LegaA non ha alcuna intenzione di rinviare giornate o partite: il calendario è troppo fitto e una sola eccezione provocherebbe l’esplodere delle richieste. La stagione sarebbe a rischio paralisi. Le Asl interverrannoneldi focolai negli spogliatoi. Ipotesi che al momento esisteper la. Lo scrive Repubblica. “In questo senso, la mano maggiore l’ha data la sosta per le vacanze, non fosse altro perché molti giocatori sono rimasti contagiati — spesso da un familiare — quando non erano a contatto con i compagni di squadra. Proprio quei giorni lontano dal gruppo sono quelli che hanno impedito la creazione di focolai, come invece si sono verificati in Inghilterra o in Spagna, col Barcellona sceso in campo senza 8 calciatori a causa del ...

