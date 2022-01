Serie A – La nuova Fiorentina di Italiano con l’innesto di Ikoné | VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Jonathan Ikoné, nuovo acquisto della Fiorentina, potrà fare molti assist per Dušan Vlahovi?. Ecco come cambiano i viola in questo gennaio Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Jonathan, nuovo acquisto della, potrà fare molti assist per Dušan Vlahovi?. Ecco come cambiano i viola in questo gennaio

Advertising

carlolaudisa : Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina rifl… - Raiofficialnews : Una nuova serie thriller ambientata a Venezia. Una storia realistica sui reati informatici e i crimini contro l’inf… - Raiofficialnews : “I personaggi di #NonMiLasciare sono estremamente contemporanei, con fragilità personali che riguardano tutti noi:… - FollieTurche : Can Yaman sarà il protagonista di una nuova serie che andrà in onda su Disney Plus!! Ne sapremo di più nelle pross… - arcobalenietnei : RT @CorneliaHale94: Promo #Sissi 'Non devi lasciare che il tuo cuore lieto ti induca a decisioni avventate' La nuova serie Sissi vi aspett… -