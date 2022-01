Serie A, domani il "classico" Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vederlo in tv e streaming (Di martedì 4 gennaio 2022) Tenetevi forte: domani pomeriggio il basket italiano riparte con il "classico". Alle 16 al Forum palla a due per Olimpia Milano - Virtus Bologna, in campo per il recupero di campionato (13a giornata di andata) che sarà il ... Leggi su today (Di martedì 4 gennaio 2022) Tenetevi forte:pomeriggio il basket italiano riparte con il "". Alle 16 al Forum palla a due per, in campo per il recupero di campionato (13a giornata di andata) che sarà il ...

Advertising

TCDSTV : ??NUOVA SERIE TV IN ARRIVO?? Domani, 5 Gennaio, arriverà sulla piattaforma Netflix la serie REBELDE! - RSIonline : RT @SRGSSR: L'attesa è finalmente terminata ??! «#Wilder» è di ritorno! In onda da martedì su @SRF, da giovedì su @RadioTeleSuisse e da dome… - megabasket : Domani alle 19 l’Umana incontra Broni - AlmaCalcioTosca : Serie D - Domani in campo per recuperi e Coppa Italia - bananamarselo : RT @arc0baleno1: sono così empatica (?) che appena siccede qualcosa di brutto in un film/serie tv incomincio a piangere come se non ci foss… -