Serie A, Covid e Coppa d'Africa: è già un campionato "falsato", ecco chi non giocherà (Di martedì 4 gennaio 2022) Dalla pancia del palazzi del calcio pare che più di un club abbia provato a far leva sulla data della SuperCoppa italiana tra Inter e Juve (12 gennaio) rimasta in bilico fino a l'altro ieri, per chiedere che anche le prime due giornate di campionato 2022 (la prima dopodomani e l'altra domenica 9) venissero rimandate. La risposta della Lega è stata secca: resta tutto come da calendario. È un fatto, però, che i vari campionati ripartiranno nell'incertezza. Il boom di contagi Covid sta tenendo tutti col fiato sospeso, e alle quarantene si aggiungono le defezioni per gli impegni in Coppa d'Africa (i giocatori salteranno da un minimo di tre a un massimo di cinque giornate), gli infortuni "standard", le sirene di mercato. La situazione varia giorno dopo giorno, ma al momento le squadre messe peggio dal punto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Dalla pancia del palazzi del calcio pare che più di un club abbia provato a far leva sulla data della Superitaliana tra Inter e Juve (12 gennaio) rimasta in bilico fino a l'altro ieri, per chiedere che anche le prime due giornate di2022 (la prima dopodomani e l'altra domenica 9) venissero rimandate. La risposta della Lega è stata secca: resta tutto come da calendario. È un fatto, però, che i vari campionati ripartiranno nell'incertezza. Il boom di contagista tenendo tutti col fiato sospeso, e alle quarantene si aggiungono le defezioni per gli impegni ind'(i giocatori salteranno da un minimo di tre a un massimo di cinque giornate), gli infortuni "standard", le sirene di mercato. La situazione varia giorno dopo giorno, ma al momento le squadre messe peggio dal punto ...

