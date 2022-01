Serie A, Bologna-Inter: data, orario e diretta TV (Di martedì 4 gennaio 2022) Bologna-Inter: diretta TV e streaming Torna la Serie A dopo la pausa natalizia. Tra i match in programma per la prima giornata del girone di ritorno c’è anche la sfida tra il Bologna e l’Inter in programma alle ore 12:30 di giovedì 6 gennaio allo stadio Renato Dall’Ara: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere Bologna-Inter in diretta TV La partita tra rossoblu e nerazzurri sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle 12:30, su Sky Sport Calcio canale 202, sempre a partire dalle 12:30, su Sky Sport 4K, canale 213 e su Sky Sport, canale 251. La ... Leggi su intermagazine (Di martedì 4 gennaio 2022)TV e streaming Torna laA dopo la pausa natalizia. Tra i match in programma per la prima giornata del girone di ritorno c’è anche la sfida tra ile l’in programma alle ore 12:30 di giovedì 6 gennaio allo stadio Renato Dall’Ara: ecco come seguire il match inTV e streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra rossoblu e nerazzurri sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle 12:30, su Sky Sport Calcio canale 202, sempre a partire dalle 12:30, su Sky Sport 4K, canale 213 e su Sky Sport, canale 251. La ...

