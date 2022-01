Serie A 2021 2022 | ventesima giornata | le probabili formazioni

(Di martedì 4 gennaio 2022) Si avvicina ladie Sportface.it vi proporrà ledelle dieci partite in programma il 6 gennaio. Turno di campionato da non perdere con le squadre a caccia dei tre punti per iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Di seguito, ecco ballottaggi, indisponibili, squalificati e possibili scelte degli allenatori. LE20ESIMABOLOGNA-INTER SAMPDORIA-CAGLIARI LAZIO-EMPOLI SPEZIA-HELLAS VERONA ATALANTA-TORINO SASSUOLO-GENOA MILAN-ROMA SALERNITANA-VENEZIA FIORENTINA-UDINESE JUVENTUS-NAPOLI SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : L'International Business Times lancia la bomba: arriverà la proposta del Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF)… - Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - NetflixIT : Visto che siamo quasi al finale di stagione, vi abbiamo chiesto quali sono le serie che vi hanno svoltato questo 20… - biancavschiller : @1_nome_a_caso Ministero della Salute. - _amblav : Disabilità, in Gazzetta la Legge che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione delle dispo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

... en marzo de. Ese vínculo propició esta nueva colaboración, que tuvo como objetivo refaccionar ... Así, a fines de noviembre dio comienzo unade jornadas solidarias que se extendieron hasta ...A marzo delè stata la giovane attrice Matilda De Angelis a postare una sua foto che mostrava ... non so nemmeno cosa significhi", scriveva l'attrice delletv "The undoing" e "Leonardo". ...La Serie A è pronta a riprendere dopo la pausa per le feste di fine 2021: con l’emergenza Covid sempre in agguato, le Asl potranno però intervenire in caso di focolai, prendendo provvedimenti CAUTELA.Il giocatore è stato il miglior fuoricampista della serie A 2021. Ricevitore di ruolo, il ventiseienne azzurro si affiancherà a Liberatore e andrà a rafforzare il lineup bolognese scritto da Redazione ...