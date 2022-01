“Se quel marmo potesse parlare!”, Wanda Nara si stende e mostra tutto il lato B. Sensazionale! FOTO (Di martedì 4 gennaio 2022) La moglie di Mauro Icardi ha pubblicato uno scatto da far invidia a chiunque. Sensualità sfrenata, impossibile resisterle! Wanda Nara sa bene come mandare in visibilio tutto il web. La sua bellezza è estrema, prorompente e incontenibile. La bella argentina ha delle forme che tengono incollati tutti i suoi milioni di followers che impazziscono alla L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 4 gennaio 2022) La moglie di Mauro Icardi ha pubblicato uno scatto da far invidia a chiunque. Sensualità sfrenata, impossibile resisterle!sa bene come mandare in visibilioil web. La sua bellezza è estrema, prorompente e incontenibile. La bella argentina ha delle forme che tengono incollati tutti i suoi milioni di followers che impazziscono alla L'articolo proviene da YesLife.it.

stormi1904 : @jacopo_iacoboni X carità, se quel manifesto non fosse attaccato su un muro e su uno stipite di marmo di un palazzo… - Caterin51892334 : @SL4YLENA0 glielo hanno offerto tutti quel massaggio, solo la Vecchia l'ha toccato. confidiamo nel potere della schiena di marmo - Zio_Baffone : RT @Amelia8811: @riconoscibile @Zio_Baffone Eh sì.. ? (Quel tavolo di marmo ha il mattarello dentro un vano per stendere la pasta fatta i… - Amelia8811 : @riconoscibile @Zio_Baffone Eh sì.. ? (Quel tavolo di marmo ha il mattarello dentro un vano per stendere la pasta fatta in casa?) - armandanox : @banter_peter @Pennacchiiiii Nel veneziano chiamiamo balconi gli scuri di legno, ma anche i davanzali in marmo... '… -