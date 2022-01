Se le donne del GF VIP 6 accettano le pessime frasi pronunciate dai loro “uomini” (Di martedì 4 gennaio 2022) Purtroppo ci aspettiamo dalle donne troppe cose a volte, dimenticando che se non fossero manipolabili e facili all’invaghimento, non succederebbero tante cose ben più tragiche. Ed è quello che è successo anche nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6. Pensavamo che Sophie Codegoni, ascoltando le frasi pronunciate da un uomo con il quale si è baciata per tre mesi e da un altro con il quale ha iniziato una frequentazione da una decina di giorni, si sarebbe resa conto della “poraccitudine” di costoro. Ci hanno pensato anche una lanciatissima Laura Freddi e una lucidissima Adriana Volpe a lanciare un messaggio chiaro alle donne della casa, per cercare di metterle in guardia ma a nulla è servito. Cosa abbiamo ottenuto dopo che il Grande Fratello ha fatto ascoltare solo una parte del pessimo discorso che Basciano e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 gennaio 2022) Purtroppo ci aspettiamo dalletroppe cose a volte, dimenticando che se non fossero manipolabili e facili all’invaghimento, non succederebbero tante cose ben più tragiche. Ed è quello che è successo anche nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6. Pensavamo che Sophie Codegoni, ascoltando leda un uomo con il quale si è baciata per tre mesi e da un altro con il quale ha iniziato una frequentazione da una decina di giorni, si sarebbe resa conto della “poraccitudine” di costoro. Ci hanno pensato anche una lanciatissima Laura Freddi e una lucidissima Adriana Volpe a lanciare un messaggio chiaro alledella casa, per cercare di metterle in guardia ma a nulla è servito. Cosa abbiamo ottenuto dopo che il Grande Fratello ha fatto ascoltare solo una parte del pessimo discorso che Basciano e ...

