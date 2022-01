Scuola: una regione slitta l’inizio dopo le vacanze, ecco quale (Di martedì 4 gennaio 2022) ll ritorno del Coronavirus fa danni anche il riavvio delle lezioni. Una regione slitta l’inizio della Scuola dopo le vacanze, ecco quale Non c’è pace per la Scuola italiana. A causa del considerevole aumento della diffusione del contagio da Coronavirus, una regione slitta l’inizio della Scuola dopo le vacanze natalizie. Non inizia quindi nel migliore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 gennaio 2022) ll ritorno del Coronavirus fa danni anche il riavvio delle lezioni. UnadellaleNon c’è pace per laitaliana. A causa del considerevole aumento della diffusione del contagio da Coronavirus, unadellalenatalizie. Non inizia quindi nel migliore L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CottarelliCPI : Sembra che il governo intenda mantenere la riapertura delle scuole al 10 gennaio. E' una scelta difficile, ma al mo… - DSantanche : “Basta partiti, lasciamo decidere #Draghi”. La follia di Mario Monti fa scuola e così dopo ex premier anche il filo… - RaiTre : Genova, terra di marinai e poeti che negli anni '60 ha visto nascere una generazione unica di talenti che ha trasfo… - zambo1959 : RT @_lapetra_: Fatemi capire: Voi avete diritto a concerti. Corridoi turistici per il Natale al caldo.Ristoranti e bar. Stadio. I bambini… - Bice967 : RT @ManuelaV_a: @ArmoniosiAccent Il super green pass per i trasporti è sequestro di persona: gente sulle isole che non può muoversi, ragazz… -