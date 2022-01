Scuola tra dad e quarantena, Super green pass al lavoro: cosa cambia (Di martedì 4 gennaio 2022) Con la nuova ondata covid che non accenna a placarsi e la variante Omicron che corre, il governo è pronto a varare nuove misure. Sul tavolo il rientro a Scuola, dad e quarantena e il Super green pass sul lavoro per tutti. Scuola e rientro A una settimana dalla ripresa delle lezioni, autorevoli fonti di governo assicurano all’Adnkronos che l’orientamento dell’esecutivo resta quello di mantenere la data del 10 gennaio per il ritorno degli studenti sui banchi. E, nonostante l’aggravarsi del quadro epidemiologico, la linea non sarebbe cambiata nelle ultime ore. Dalle Regioni però arrivano sollecitazioni differenti. Non è d’accordo con il presidente della Campania De Luca, per il quale il rientro a Scuola dovrebbe slittare di 20-30 ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Con la nuova ondata covid che non accenna a placarsi e la variante Omicron che corre, il governo è pronto a varare nuove misure. Sul tavolo il rientro a, dad ee ilsulper tutti.e rientro A una settimana dalla ripresa delle lezioni, autorevoli fonti di governo assicurano all’Adnkronos che l’orientamento dell’esecutivo resta quello di mantenere la data del 10 gennaio per il ritorno degli studenti sui banchi. E, nonostante l’aggravarsi del quadro epidemiologico, la linea non sarebbeta nelle ultime ore. Dalle Regioni però arrivano sollecitazioni differenti. Non è d’accordo con il presidente della Campania De Luca, per il quale il rientro adovrebbe slittare di 20-30 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuove norme su Dad e quarantena potrebbero essere in arrivo tra i banchi, in vista della ripresa dell'anno scolasti… - Adnkronos : #Scuola tra rientro, dad, #quarantena: le Regioni preparano la proposta. #covid - infoitinterno : Sulla scuola il governo tira dritto. Il ritorno tra i banchi non slitta - infoitinterno : Scuola tra dad e quarantena, Super green pass al lavoro: cosa cambia - AndyLasa : @ldibartolomei La dad è la misura più emergenziale tra le misure emergenziali. Non è scuola, è un'altra roba meno e… -