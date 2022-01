Scuola, il governo 'boccia' le Regioni: studenti tutti in classe tra il 7 e il 10 (Di martedì 4 gennaio 2022) Si torna in classe, senza rinvii. Il governo tira dritto per la didattica in presenza, rispedendo al mittente, di fatto, le richieste di alcune Regioni che avrebbero preferito restare in didattica ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Si torna in, senza rinvii. Iltira dritto per la didattica in presenza, rispedendo al mittente, di fatto, le richieste di alcuneche avrebbero preferito restare in didattica ...

CottarelliCPI : Sembra che il governo intenda mantenere la riapertura delle scuole al 10 gennaio. E' una scelta difficile, ma al mo… - DSantanche : “Basta partiti, lasciamo decidere #Draghi”. La follia di Mario Monti fa scuola e così dopo ex premier anche il filo… - marcodimaio : Bene che il governo non abbia indietreggiato sul rientro a scuola dei nostri ragazzi. Serve però il sostegno della… - fasbej : ?? Uno screening di massa per gli studenti altoatesini al rientro a scuola ?? il prossimo 10 gennaio. È questa la pr… - Laura45770337 : RT @Zziagenio78: #SCUOLA IDEE GOVERNO: -Vaccinati a scuola, non vaccinati dad -Vaccinati in dad, non vaccinati a scuola -Né scuola né dad… -