Scuola: Faraone (Iv), 'meglio obbligo vaccinale che ritorno alla Dad' (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen (Adnkronos) - “Invece di tornare a chiedere dad a Scuola e smart working nei luoghi di lavoro, invece di tornare a chiudere il Paese, spingiamo sui vaccini con tutti gli strumenti possibili". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone ad Agorà. “Se non riapre la Scuola dopo la pausa natalizia, rischia di non riaprire più fino alla fine dell'anno, i nostri ragazzi hanno già pagato abbastanza. alla strada indicata da chi dice torniamo a chiudere il paese preferisco la via dei vaccini obbligatori", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen (Adnkronos) - “Invece di tornare a chiedere dad ae smart working nei luoghi di lavoro, invece di tornare a chiudere il Paese, spingiamo sui vaccini con tutti gli strumenti possibili". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davidead Agorà. “Se non riapre ladopo la pausa natalizia, rischia di non riaprire più finofine dell'anno, i nostri ragazzi hanno già pagato abbastanza.strada indicata da chi dice torniamo a chiudere il paese preferisco la via dei vaccini obbligatori", ha aggiunto.

Advertising

GabrieleDAgos12 : Imbarazzante intervento di Faraone: vista e sbandierata la sua competenza sulla scuola, cosa ha detto/fatto nei suo… - g_tagliani : È una vergogna in due anni non una scuola è stata messa in sicurezza mentre per Faraone se uno scolaro riporta da… - EmMicucci : #Covid #Scuola #Faraone: 'Siamo in prossimità di chiusura dell'anno scolastico. Se chiudiamo ora le scuole, non le… -