Scuola | è scontro sulla riapertura Il governo tira dritto | «Nessun rinvio» Le Regioni non mollano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Continua lotrasul rientro adopo le vacanze di Natale. Il ritorno in classe rimane programmato per il 10 gennaio, secondo la posizione del. Ma alcunespingono per ildellae il ricorso alla Dad davanti all’ondata di contagi Covid spinti dalla variante Omicron. Mentre la Lombardia sospende le attività dopodi asili nido e materne, i governatori – che si riuniscono oggi – prospettano nuove proposte da sottoporre all‘esecutivo. Ieri in serata il presidente Massimiliano Fedriga ha infatti convocato la Conferenza dellee delle Province autonome in seduta straordinaria per oggi alle ore 14 per approfondire il tema della gestione dei contatti, ...

Advertising

Corriere : Scontro sul rientro a scuola, il governo conferma il 10 gennaio - rtl1025 : ?? “C’è uno scontro sulla #scuola. Credo che la soluzione migliore sarebbe la #dad. Saranno riaperte ma il livello d… - PoliticaNewsNow : Corriere della Sera - Scontro sul ritorno a scuola - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Scontro sul rientro a scuola, il governo conferma il 10 gennaio - raffaellasalato : RT @Corriere: Scontro sul rientro a scuola, il governo conferma il 10 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola scontro

sul rientro a'ritardato' dopo le vacanze di Natale. Premono le regioni, il governo spinge per far tornare tutti sui banchi entro il 10 ...A una manciata di giorni dal rientro in classe, ancora non ci sono regole certe per la riapertura e la questione delladiventa un caso politico e l'ennesimo campo ditra enti locali e Governo. A fronte dell'impennata di contagi in tutta Italia, infatti, si torna a parlare di inizio ritardato delle ...Il Governo tira dritto. Le scuole riapriranno, perché non è giusto che gli studenti paghino le colpe delle leggerezze degli adulti durante queste vavanze di Natale. Ed inoltre, con le scuole chiuse e ...Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha addirittura proposto di rimandare di 20-30 la ripresa delle lezioni in presenza per “raffreddare il contagio”. A chiudere definitivamente le porte a ...