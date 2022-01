Scuola | confermato il ritorno in presenza | in aula lunedì 10 gennaio

(Di martedì 4 gennaio 2022)ilin, previsto per10. Probabile estensione del super Green pass al lavoro Nessuna modifica: gli studenti italiani ritorneranno a, come previsto,10. Nonostante la quarta ondata di pandemia non accenni a placarsi, il Governo non mostra ripensamenti e conferma il calendario scolastico. Costa, a tal proposito, afferma: “L’intenzione del governo è di riaprire le scuole, il 10, e riaprirle favorendo il più possibile la didattica in. Il fatto che il 74% dei ragazzi tra 12 e 19 anni si è vaccinato, ci mette di fronte e a un quadro migliore rispetto a qualche settimana fa. L’unica riflessione che resta aperta è ...

Negli altri casi si utilizzano le "mascherine chirurgiche fornite dalla". L'assessore all'Istruzione Mirko Bisesti haieri che non ci saranno problemi su questo fronte . Per ...Si tratta di Carola Mittempergher, 13 anni, studentessa di terza media alladi via Volta a ... L'ultima segnalazione è avvenuta a Savona, ma il dato saràsolo dalla visione delle ...Scuola: in vista del rientro in classe, le Regioni sono al lavoro sulla possibilità mettere in atto regole diverse per le quarantene degli studenti a seconda dell'età.I termini per la presentazione della domanda di conferma della frequenza alla scuola dell’infanzia nel periodo estivo anno 2022 coincidono con i termini indicati per la presentazione della domanda di ...