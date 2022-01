Scudetti Contesi – ESCLUSIVO – Avv Rizzoglio a GEdC | “Favorevole agli ex aequo”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 4 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Federico Baranello) – Una vicenda ancora da definire e forse una storia da riscrivere … Parliamo degli “” … Nei giorni scorsi l’Avv. Mignogna, che perora le cause della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni, e di fatto èex-equo. Abbiamo raggiunto l’Avv., che perora le cause del Genoa, per sapere il suo parere in particolare sullo scudetto 1914/15, quello sospeso per la Grande Guerra. Di seguito le sue parole: Giancarlo, sembra che per quanto riguarda la vicenda degli ““ qualcosa si stia muovendo in ambito federale … “ Sì, secondo alcuni in primavera, dopo i play off per i mondiali, il Consiglio Federale dovrebbe, in un senso o nell’altro, definire la vicenda. Qualcuno avanza anche ...