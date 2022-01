“Scimmia con le gambe aperte”. Vergogna al GF Vip, insulti razzisti a Lulù Selassiè. Provvedimenti in arrivo (Di martedì 4 gennaio 2022) Stavolta nella casa del Grande Fratello è stato passato il segno. Fuori, sui social, è rivolta. La richiesta arriva ad Alfonso Signorini ed al cuore del programma: cacciare la concorrente immediatamente. Vergognose le frasi rivolte nei confronti di Lulù Selassiè. Nel breve video che sta circolando sui social, Soleil – riferendosi allo scontro con Lulù avuto durante le nomination palesi – dice: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e lei ha replicato: “Ma chi? Quella Scimmia lì…ah non si può dire”. Nel commentare ancora con Manila e Soleil gli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la soprano ha aggiunto: “La principessa che sta con le gambe aperte”. A pronunciare queste frasi è stata Katia Ricciarelli. Furiosa, come detto, la reazione dei social. “Certo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Stavolta nella casa del Grande Fratello è stato passato il segno. Fuori, sui social, è rivolta. La richiesta arriva ad Alfonso Signorini ed al cuore del programma: cacciare la concorrente immediatamente. Vergognose le frasi rivolte nei confronti di. Nel breve video che sta circolando sui social, Soleil – riferendosi allo scontro conavuto durante le nomination palesi – dice: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e lei ha replicato: “Ma chi? Quellalì…ah non si può dire”. Nel commentare ancora con Manila e Soleil gli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la soprano ha aggiunto: “La principessa che sta con le”. A pronunciare queste frasi è stata Katia Ricciarelli. Furiosa, come detto, la reazione dei social. “Certo ...

