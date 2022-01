Sci alpino, Shiffrin torna e punta al pokerissimo a Zagabria. Solito duello con Vlhova, ma Liensberger terza incomoda (Di martedì 4 gennaio 2022) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte nel nuovo anno come ormai da consuetudine da Zagabria. Quest’oggi è in programma uno slalom (domani si replica al maschile) e la tappa croata segna anche il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin. L’americana aveva saltato la due giorni di Lienz per la positività al Covid-19, ma è tornata negativa e ha comunicato proprio ieri la sua presenza al cancelletto di partenza. Si ripropone il duello tra Shiffrin e Petra Vlhova. L’americana ha vinto già per quattro volte a Zagabria e va a caccia del pokerissimo, mentre la slovacca ha trionfato nelle ultime due edizioni e punta al tris consecutivo. Vlhova ha sfruttato al meglio l’assenza della rivale a Lienz, ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) La Coppa del Mondo femminile di sciriparte nel nuovo anno come ormai da consuetudine da. Quest’oggi è in programma uno slalom (domani si replica al maschile) e la tappa croata segna anche il ritorno in gara di Mikaela. L’americana aveva saltato la due giorni di Lienz per la positività al Covid-19, ma èta negativa e ha comunicato proprio ieri la sua presenza al cancelletto di partenza. Si ripropone iltrae Petra. L’americana ha vinto già per quattro volte ae va a caccia del, mentre la slovacca ha trionfato nelle ultime due edizioni eal tris consecutivo.ha sfruttato al meglio l’assenza della rivale a Lienz, ...

