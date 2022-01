Sci alpino | Razzoli salta slalom Zagabria | Vinatzer ' Buone sensazioni'

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - sportface2016 : #Scialpino | Slalom maschile #Zagabria, Alex #Vinatzer alla vigilia: 'Spero di essere lì a giocarmela' - sportface2016 : #Scialpino, problemi alla schiena per #Razzoli: salterà lo slalom di #Zagabria - zazoomblog : Sci alpino Petra Vlhova domina la prima manche dello slalom di Zagabria. Shiffrin seconda - #alpino #Petra #Vlhova… - BetItaliaWeb : ?Scommesse Sci Alpino: Noel favorito. Tutte le quote sulla Coppa del mondo a Zagabria -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Al via anche Gross, Moelgg, Sala e Maurberger ZAGABRIA (CROAZIA) - Torna in azione la Coppa del mondo maschile dicon lo slalom in programma domani sulla pista di Zagabria. L'Italia sarà al via con cinque atleti: Stefano Gross, Manfred Moelgg, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. Assente ...Il primo appuntamento della Coppa del mondo didel 2022 si è già mostrato avvincente. Questa mattina si è delineata la classifica delle top 30: in vetta la slovacca Petra Vlhova con un ...L'Italia sarà presente con cinque atleti allo slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino in programma mercoledì 5 gennaio. Sulle nevi croate andrà in scen ...Entrato in vigore il nuovo decreto legge sicurezza sci, in nome di Matilde, in vigore misure più rigorose negli sport invernali ...