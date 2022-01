Sara Daniele, la foto con papà Pino su Instagram: l’abbraccio più bello (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono trascorsi sette anni dalla scomparsa di Pino Daniele, un artista che ha segnato profondamente la nostra cultura e il nostro mondo musicale. Ma che ha rappresentato tanto per chi lo ha conosciuto, amato e apprezzato come uomo prima che come cantautore e musicista. Proprio come la figlia Sara che, sempre innamorata del suo papà, non perde occasione per ricordarlo condividendo su Instagram scorci di vita vissuta, attimi tanto semplici quanto indimenticabili. Perché l’amore di una bambina, seppur cresciuta, per il suo eroe non smette mai di brillare. Pino e Sara Daniele, l’abbraccio più bello Riservata e bellissima, Sara Daniele aveva un legame speciale con papà ... Leggi su dilei (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono trascorsi sette anni dalla scomparsa di, un artista che ha segnato profondamente la nostra cultura e il nostro mondo musicale. Ma che ha rappresentato tanto per chi lo ha conosciuto, amato e apprezzato come uomo prima che come cantautore e musicista. Proprio come la figliache, sempre innamorata del suo, non perde occasione per ricordarlo condividendo suscorci di vita vissuta, attimi tanto semplici quanto indimenticabili. Perché l’amore di una bambina, seppur cresciuta, per il suo eroe non smette mai di brillare.piùRiservata e bellissima,aveva un legame speciale con...

