Sanremo 2022, ospite internazionale al Festival? Manca in Italia da tanti anni (Di martedì 4 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra i super ospiti al Festival di Sanremo 2022 spunta un grande nome internazionale. L’artista Manca dall’Italia da oltre dieci anni. Manca meno di un mese alla 72° edizione del Festival di Sanremo. La kermesse musicale più attesa dell’anno è in programma dal 1 al 5 febbraio 2022 sempre in diretta su Rai Uno dal Leggi su youmovies (Di martedì 4 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra i super ospiti aldispunta un grande nome. L’artistadall’da oltre diecimeno di un mese alla 72° edizione deldi. La kermesse musicale più attesa dell’anno è in programma dal 1 al 5 febbraiosempre in diretta su Rai Uno dal

Advertising

GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - Agenzia_Ansa : Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Aveva rischiato l'esclusione per aver pubblicato sui social per errore un f… - milkovichsly : La pubblicità di Sanremo 2022 è serissima e bellissima, ma la pubblicità di Sanremo 2017 era la vera poesia - melizzi_giulia : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… -