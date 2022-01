Sanremo 2022: Gianni Morandi, Squalificato o Perdonato? (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi sarà regolarmente in gara al prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato la Rai con un comunicato che mette a tacere tutte le polemiche dopo quanto pubblicato inavvertitamente da Morandi sui social. Nelle scorse ore infatti, il cantante, per errore, aveva pubblicato un video in cui si udivano alcuni spezzoni del brano che avrebbe dovuto cantare a Sanremo. Post subito rimosso ma che, inevitabilmente, ha sollevato un gran polverone. Allarme rientrato dunque per Morandi, che potrà salire sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio cantando il brano ‘Apri tutte le porte’, scritto per lui da Jovanotti. Ma ecco tutto quello che è accaduto in queste ultime ore! Gianni Morandi ha rischiato la squalifica! Gianni ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 4 gennaio 2022)sarà regolarmente in gara al prossimo Festival di. Lo ha annunciato la Rai con un comunicato che mette a tacere tutte le polemiche dopo quanto pubblicato inavvertitamente dasui social. Nelle scorse ore infatti, il cantante, per errore, aveva pubblicato un video in cui si udivano alcuni spezzoni del brano che avrebbe dovuto cantare a. Post subito rimosso ma che, inevitabilmente, ha sollevato un gran polverone. Allarme rientrato dunque per, che potrà salire sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio cantando il brano ‘Apri tutte le porte’, scritto per lui da Jovanotti. Ma ecco tutto quello che è accaduto in queste ultime ore!ha rischiato la squalifica!...

