Sanremo 2022, Gianni Morandi rischia la squalifica: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 4 gennaio 2022) Il cantante avrebbe reso pubblica una parte di 'Apri Tutte Le Porte', il brano con cui parteciperà al Festival, contravvenendo alle regole imposte ai concorrenti della nota kermesse musicale. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 4 gennaio 2022) Il cantante avrebbe reso pubblica una parte di 'Apri Tutte Le Porte', il brano con cui parteciperà al Festival, contravvenendo alle regole imposte ai concorrenti della nota kermesse musicale. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - infoitcultura : Sanremo 2022: Gianni Morandi rischia grosso ma rimane in gara - CatelliRossella : Sanremo: sindaco, non sarà un Festival al 100% - Musica - ANSA - RadioDueLaghi : Nonostante la nota Rai che conferma Gianni Morandi in gara e le scuse del cantante di Monghidoro, non si placano le… - stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Festival di Sanremo, Gianni Morandi resta i… -