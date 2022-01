Sanremo 2022 | Gianni Morandi rischia la squalifica | cosa è successo

(Di martedì 4 gennaio 2022) Proprio come era accaduto a Fedezlada. Il motivo? Semplice, comelo scorso anno a Fedez c’è stato uno spoiler involontario della canzone con cui si esibirà. Nella tarda serata di ieri, 3 gennaio, su Facebook è stato pubblicato un video in cui si sente il brano Apri tutte le porte, pezzo scritto da Jovanotti. Il video, una sorta di backstage da ben 13 minuti (pubblicati solo poco secondi), è stato immediatamente rimosso ma è circolato abbastanza sui social. Il regolamento del Festival, prevede che prima della kermesse musicale non possano essere diffusi pezzi delle canzoni. Lo scorso anno eraa Fedez, con Francesca Michielin con “Chiamami per nome” ma era già...

Advertising

GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Morandi rischia l’esclusione da #Sanremo: “Apri tutte le porte” p… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Morandi rischia l’esclusione da #Sanremo: “Apri tutte le por… - itsmc17 : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

.push({}); Gianni Morandi a rischio esclusione dalla prossima edizione del Festival di. Il suo brano 'Apri tutte le porte', infatti, è stato in parte pubblicato ieri sui social. Sulla pagina Facebook del cantante è apparso un video, poi rimosso, nel quale compariva lo ...'Una stazione dovrebbe essere il biglietto da visita di ogni città ma se questo concetto si dovesse applicare alla stazione diallora vorrebbe dire che la città sarebbe in degrado ma ...Non è passato neanche un mese dall’annuncio delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022 che dobbiamo già fare i conti con una possibile esclusione. A rischiare la squalifica è Gianni Morandi a ...Sanremo a rischio per Gianni Morandi. Un frammento del brano Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti per lui, è stato pubblicato per errore sul suo profilo social (e poi subito rimosso). Secondo il ...