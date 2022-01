Sanremo 2022, Gianni Morandi: “L’ho fatta grossa, meglio che dei social si occupi Anna” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Questa volta L’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato!”. Così Gianni Morandi su Facebook si scusa per avere postato sul social il video, poi rimosso, nel quale compariva lo stesso Morandi che, insieme al produttore dj Mousse T, parlava di ‘Apri tutte le porte’, la canzone scritta da Jovanotti che si sentiva in sottofondo e che è in gara al Festival di Sanremo 2022. Morandi ha rischiato l’eliminazione, ma fortunatamente la Direzione artistica del Festival d’accordo con Rai1 ha definito “puro inconveniente tecnico” l’incidente e non ha squalificato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) “Questa volta. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato!”. Cosìsu Facebook si scusa per avere postato sulil video, poi rimosso, nel quale compariva lo stessoche, insieme al produttore dj Mousse T, parlava di ‘Apri tutte le porte’, la canzone scritta da Jovanotti che si sentiva in sottofondo e che è in gara al Festival diha rischiato l’eliminazione, ma fortunatamente la Direzione artistica del Festival d’accordo con Rai1 ha definito “puro inconveniente tecnico” l’incidente e non ha squalificato ...

