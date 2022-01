Sanremo 2022, Gianni Morandi e lo spoiler della canzone: “L’ho fatta grossa, da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Questa volta L’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto L’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto”. Così, con un post su Instagram, Gianni Morandi spiega l’accaduto e pubblica una foto del suo volto con la scritta “Chiedo scusa!“, dopo che ha pubblicato per errore un frammento della sua canzone di Sanremo su Facebook, rischiando l’esclusione dal Festival. “Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai e con la Direzione artistica del Festival, con la mia casa discografica, con i musicisti, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “Questa volta. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammentiche devo cantare a. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accortocancellato ma qualcuno lo aveva già visto”. Così, con un post su Instagram,spiega l’accaduto e pubblica una foto del suo volto con la scritta “Chiedo scusa!“, dopo che ha pubblicato per errore un frammentosuadisu Facebook, rischiando l’esclusione dal Festival. “Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai e con la Direzione artistica del Festival, con la mia casa discografica, con i musicisti, con ...

GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - Agenzia_Ansa : Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Aveva rischiato l'esclusione per aver pubblicato sui social per errore un f… - FabioSava : Tra le scuse per non squalificare #Morandi da Sanremo e quelle per ammettere #Djokovic agli AO la quota di ridicola… - gaiacastoldi : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… -